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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1838 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1838 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1838 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,800,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2262 проданному на аукционе The New York Sale за 1400 USD. Торги состоялись 7 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность F15 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - April 6, 2022
Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1838 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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