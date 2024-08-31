Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1838 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,800,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2262 проданному на аукционе The New York Sale за 1400 USD. Торги состоялись 7 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность F15 BN CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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