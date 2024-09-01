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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе MS67 за 41000 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF40 BN CGC
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Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 1 копейка 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1837 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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