Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе MS67 за 41000 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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