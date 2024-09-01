1 копейка 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе MS67 за 41000 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2024.

Сохранность UNC (1) AU (8) XF (15) VF (3) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF40 (1) VF35 (1) BN (3) Сервис PCGS (1) CGC (1) RNGA (2)

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