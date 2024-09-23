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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2800 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Rare Coins (6)
  • Wójcicki (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1834 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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