1 копейка 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2800 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2022.

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