Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2800 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
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