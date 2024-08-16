1 копейка 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Русское Наследие за 170000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность UNC (12) AU (26) XF (16) VF (14) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (4) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (3) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) DETAILS (3) BN (8) Сервис NGC (6) RNGA (5)

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