Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Русское Наследие за 170000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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