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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Русское Наследие за 170000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1832 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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