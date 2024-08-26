1 копейка 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (8) AU (17) XF (21) VF (17) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (3) AU58 (4) AU55 (3) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (2) VF20 (1) DETAILS (1) BN (9) Сервис RNGA (1) PCGS (1) NGC (7)

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