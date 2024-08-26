Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1831 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1831 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
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Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Где продать?
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