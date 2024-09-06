Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1828 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (124) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1828 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 990 проданному на аукционе Katz Auction за 3000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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