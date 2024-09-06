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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1828 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1828 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1828 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (124) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1828 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 990 проданному на аукционе Katz Auction за 3000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
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Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
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Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1828 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1828 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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