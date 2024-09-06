1 копейка 1828 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1828 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 990 проданному на аукционе Katz Auction за 3000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.

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