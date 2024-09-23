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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1851 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1851 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1851 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,790,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1851 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе AURORA за 50300 RUB. Торги состоялись 12 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 3750 RUB
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 490 PLN
Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF25 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе MS67 - September 11, 2019
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность MS62
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 марта 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 1 копейка 1851 ЕМ на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность MS62
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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