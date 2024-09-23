Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1851 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,790,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1851 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе AURORA за 50300 RUB. Торги состоялись 12 сентября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 3750 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF25 BN
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
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Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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