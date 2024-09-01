Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1840 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,778,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (168) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1840 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Русское Наследие за 570000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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