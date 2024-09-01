1 копейка 1840 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1840 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Русское Наследие за 570000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность PROOF (5) UNC (31) AU (31) XF (37) VF (28) F (1) Нет оценки (33) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (3) MS64 (3) MS63 (5) MS62 (9) MS61 (4) AU58 (5) AU55 (8) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (2) XF40 (5) VF35 (3) VF30 (3) VF25 (3) F15 (1) PF64 (3) PF63 (1) RB (6) BN (23) Сервис ННР (5) NGC (15) RNGA (5) PCGS (7)

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