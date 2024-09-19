1 копейка 1837 года ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ КТ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.

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