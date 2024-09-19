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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1837 года ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1837 года ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1837 года ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ КТ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF25
Цена
******
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия 1 копейка 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF25
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1837 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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