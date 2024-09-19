Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1837 года ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ КТ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22081 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?
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