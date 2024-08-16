1 копейка 1837 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность UNC (12) AU (25) XF (25) VF (18) F (4) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (5) MS61 (4) AU58 (3) AU55 (4) AU53 (4) AU50 (3) XF45 (2) VF35 (5) VF30 (3) RB (1) BN (16) Сервис NGC (13) ННР (4) CGC (1)

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