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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1837 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1837 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1837 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,890,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
407 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2422 RUB
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1837 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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