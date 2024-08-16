Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1837 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,890,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
407 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 BN CGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1837 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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