1 копейка 1836 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1923 проданному на аукционе Numisbalt за 1500 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

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