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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1836 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1836 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1836 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,100,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1923 проданному на аукционе Numisbalt за 1500 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
1686 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - May 20, 2020
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - September 14, 2019
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62
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Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 24 июля 2018
Сохранность VF30
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Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - August 23, 2017
Продавец AURORA
Дата 23 августа 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - March 29, 2017
Продавец AURORA
Дата 29 марта 2017
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1836 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1836 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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