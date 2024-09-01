Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1836 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,100,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1923 проданному на аукционе Numisbalt за 1500 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
1686 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 июля 2018
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 23 августа 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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