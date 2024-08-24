Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,750,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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