1 копейка 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность UNC (18) AU (18) XF (28) VF (4) F (3) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS63 (11) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (5) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (5) XF40 (1) VF35 (1) VF25 (2) DETAILS (2) RB (1) BN (10) Сервис NGC (11) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (7)

Coins.ee (1)

COINSNET (2)

Goldberg (1)

Heritage (2)

Janas (1)

Katz (6)

Künker (2)

MARCINIAK (1)

MUNZE (1)

New York Sale (1)

Pegasus Auctions (2)

Rare Coins (8)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (12)

SINCONA (2)

Александр (9)

Денга1700 (1)

Империя (9)

Имперская монета (10)

Монеты и Медали (2)

Русское Наследие (3)