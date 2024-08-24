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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,750,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 1 копейка 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1835 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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