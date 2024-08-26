Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,882,500
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34764 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Auctiones (1)
- AURORA (13)
- Baldwin's (2)
- COINSTORE (1)
- Heritage (3)
- iNumis (1)
- Katz (9)
- Künker (1)
- La Galerie Numismatique (1)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (2)
- NOONANS (1)
- Numisbalt (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (7)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (14)
- Schulman (1)
- SINCONA (2)
- Sonntag (1)
- Stack's (1)
- UBS (1)
- WAG (1)
- WDA - MiM (2)
- Westfälische (1)
- Александр (9)
- Денга1700 (3)
- Империя (2)
- Имперская монета (12)
- Монеты и Медали (4)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (5)
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF45 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1833 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск