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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,882,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34764 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1006 RUB
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF45 ННР
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Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1833 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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