Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1829 года ЕМ ИК "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 48,266,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (188) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1829 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе MS67 за 82500 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 BN ННР
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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