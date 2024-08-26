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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1761 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 копеек 1761 года СПБ "Орел в облаках" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1761 года СПБ "Орел в облаках" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,21 гр
  • Чистого серебра (0,0312 oz) 0,9704 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1761 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22742 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4169 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 8100 RUB
Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 71 EUR
Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF35 CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1761 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1761 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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