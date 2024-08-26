Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1761 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,21 гр
- Чистого серебра (0,0312 oz) 0,9704 гр
- Диаметр 13,5 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1761
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1761 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22742 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4169 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 8100 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF35 CGC
Цена
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Где продать?
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