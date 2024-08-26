5 копеек 1761 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1761 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22742 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4169 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

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