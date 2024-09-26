5 копеек 1756 года СПБ "Орел в облаках". Малый формат (диаметр 14 мм) (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1756 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Малый формат (диаметр 14 мм). Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28812 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

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