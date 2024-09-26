Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1756 года СПБ "Орел в облаках". Малый формат (диаметр 14 мм) (Россия, Елизавета)
Разновидность: Малый формат (диаметр 14 мм)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,21 гр
- Чистого серебра (0,0312 oz) 0,9704 гр
- Диаметр 13,5 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 905,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (175) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1756 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Малый формат (диаметр 14 мм). Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28812 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 15 января 2013.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
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Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF45 RNGA
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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