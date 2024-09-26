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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1756 года СПБ "Орел в облаках". Малый формат (диаметр 14 мм) (Россия, Елизавета)

Разновидность: Малый формат (диаметр 14 мм)

Аверс монеты - 5 копеек 1756 года СПБ "Орел в облаках" Малый формат (диаметр 14 мм) - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1756 года СПБ "Орел в облаках" Малый формат (диаметр 14 мм) - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,21 гр
  • Чистого серебра (0,0312 oz) 0,9704 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 905,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (175) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1756 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Малый формат (диаметр 14 мм). Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28812 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 17500 RUB
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе MS67 - August 9, 2023
Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1756 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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