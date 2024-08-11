5 копеек 1756 года СПБ "Орел в облаках". Большой формат (диаметр 16 мм) (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1756 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Большой формат (диаметр 16 мм). Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе AURORA за 345000 RUB. Торги состоялись 29 июля 2019.

Сохранность UNC (12) AU (4) XF (23) VF (11) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (7) MS62 (1) MS61 (2) AU55 (3) XF40 (2) VF35 (1) VF25 (1) Сервис ННР (3) NGC (6) CGC (1)

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