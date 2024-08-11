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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1756 года СПБ "Орел в облаках". Большой формат (диаметр 16 мм) (Россия, Елизавета)

Разновидность: Большой формат (диаметр 16 мм)

Аверс монеты - 5 копеек 1756 года СПБ "Орел в облаках" Большой формат (диаметр 16 мм) - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1756 года СПБ "Орел в облаках" Большой формат (диаметр 16 мм) - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,21 гр
  • Чистого серебра (0,0312 oz) 0,9704 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 905,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1756 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Большой формат (диаметр 16 мм). Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе AURORA за 345000 RUB. Торги состоялись 29 июля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
3132 $
Цена в валюте аукциона 290000 RUB
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1756 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1756 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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