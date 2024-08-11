Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1756 года СПБ "Орел в облаках". Большой формат (диаметр 16 мм) (Россия, Елизавета)
Разновидность: Большой формат (диаметр 16 мм)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,21 гр
- Чистого серебра (0,0312 oz) 0,9704 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 905,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1756 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Большой формат (диаметр 16 мм). Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе AURORA за 345000 RUB. Торги состоялись 29 июля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
3132 $
Цена в валюте аукциона 290000 RUB
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 CGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1756 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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