Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 4 копейки 1761 года "Барабаны". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 4 копейки
- Год 1761
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 4 копейки 1761 года "Барабаны". Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP58 PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
Для продажи 4 копейки 1761 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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