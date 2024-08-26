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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 4 копейки 1761 года "Барабаны". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 4 копейки 1761 года "Барабаны" Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробные 4 копейки 1761 года "Барабаны" Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 4 копейки
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 4 копейки 1761 года "Барабаны". Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
713 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61
Цена
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Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия 4 копейки 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность MS62
Цена

Где продать?

Для продажи 4 копейки 1761 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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