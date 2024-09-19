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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 15 копеек 1761 года ММД. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 15 копеек 1761 года ММД Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробные 15 копеек 1761 года ММД Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр null мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 копеек 1761 года со знаком ММД. Новодел. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Редкие Монеты за 22000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (2)
  • Rare Coins (4)
Россия 15 копеек 1761 ММД (Пробные) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
19000 $
Цена в валюте аукциона 19000 USD
Россия 15 копеек 1761 ММД (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Россия 15 копеек 1761 ММД (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
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Россия 15 копеек 1761 ММД (Пробные) на аукционе Heritage - April 14, 2015
Россия 15 копеек 1761 ММД (Пробные) на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1761 ММД (Пробные) на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность MS61 ANA
Цена
******
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Россия 15 копеек 1761 ММД (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1761 ММД (Пробные) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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