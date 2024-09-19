Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 15 копеек 1761 года ММД. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр null мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 15 копеек
- Год 1761
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 копеек 1761 года со знаком ММД. Новодел. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Редкие Монеты за 22000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rare Coins (4)
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
19000 $
Цена в валюте аукциона 19000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность MS61 ANA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?
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