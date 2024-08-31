Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 15 копеек 1761 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел. Без знака монетного двора

Аверс монеты - Пробные 15 копеек 1761 года Новодел Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробные 15 копеек 1761 года Новодел Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр null мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 копеек 1761 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Редкие Монеты за 17000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (6)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 15 копеек 1761 (Пробные) на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
1765 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия 15 копеек 1761 (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 15 копеек 1761 (Пробные) на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 15 копеек 1761 (Пробные) на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 15 копеек 1761 (Пробные) на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
4453 $
Цена в валюте аукциона 310000 RUB
Россия 15 копеек 1761 (Пробные) на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1761 (Пробные) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 15 копеек 1761 (Пробные) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 15 копеек 1761 (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1761 (Пробные) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1761 (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1761 (Пробные) на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1761 (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1761 (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1761 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск