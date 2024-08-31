Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 15 копеек 1761 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел. Без знака монетного двора
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр null мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 15 копеек
- Год 1761
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 копеек 1761 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Редкие Монеты за 17000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Künker (1)
- Rare Coins (6)
- Александр (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?
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