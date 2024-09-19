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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1756 года СПБ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 рублей 1756 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 рублей 1756 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,26 гр
  • Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,597

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1756 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8239 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 40000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • Leu (1)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (1)
  • Империя (2)
Россия 5 рублей 1756 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Россия 5 рублей 1756 СПБ на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность UNC
Цена
47867 $
Цена в валюте аукциона 1700000 RUB
Россия 5 рублей 1756 СПБ на аукционе Империя - April 27, 2012
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1756 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1756 СПБ на аукционе Heritage - April 26, 2010
Россия 5 рублей 1756 СПБ на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1756 СПБ на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1756 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1756 СПБ на аукционе Александр - September 15, 2006
Россия 5 рублей 1756 СПБ на аукционе Александр - September 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 рублей 1756 СПБ на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1756 СПБ на аукционе Leu - October 22, 2002
Продавец Leu
Дата 22 октября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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