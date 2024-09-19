Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1756 года СПБ (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,26 гр
- Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,597
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 рублей
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1756 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8239 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 40000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (1)
- Künker (2)
- Leu (1)
- Rare Coins (1)
- Александр (1)
- Империя (2)
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность UNC
Цена
47867 $
Цена в валюте аукциона 1700000 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?
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