Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1758 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,507
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 10 рублей
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1758 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Александр за 130000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC PL
Цена
109452 $
Цена в валюте аукциона 7000000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 6 декабря 2013
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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