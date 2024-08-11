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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1758 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 10 рублей 1758 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 10 рублей 1758 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,507

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1758 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Александр за 130000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1758 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 10 рублей 1758 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность F
Цена
Россия 10 рублей 1758 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC PL
Цена
109452 $
Цена в валюте аукциона 7000000 RUB
Россия 10 рублей 1758 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Frühwald - May 16, 2019
Продавец Frühwald
Дата 16 мая 2019
Сохранность VF
Цена
17911 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Россия 10 рублей 1758 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1758 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1758 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 10 рублей 1758 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 рублей 1758 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1758 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 10 рублей 1758 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 рублей 1758 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Bolaffi - December 6, 2013
Продавец Bolaffi
Дата 6 декабря 2013
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 рублей 1758 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Spink - September 30, 2013
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1758 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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