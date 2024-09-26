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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1751 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полушка 1751 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полушка 1751 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур вправо

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полушка
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1751 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе MS67 за 11000 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1751 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1751 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия Полушка 1751 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1751 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия Полушка 1751 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1751 на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1751 на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия Полушка 1751 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Россия Полушка 1751 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Полушка 1751 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1751 на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия Полушка 1751 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Полушка 1751 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1751 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия Полушка 1751 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1751 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полушка 1751 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1751 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1751 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полушка 1751 на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Полушка 1751 на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1751 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Полушка 1751 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1751 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Полушка 1751 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1751 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Полушка 1751 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1751 на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1751 на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1751 на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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