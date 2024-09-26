Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1751 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур вправо
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полушка
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1751 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе MS67 за 11000 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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