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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1758 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Денга 1758 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Денга 1758 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 571,207

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Денга
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1758 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе H.D. Rauch за 90 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (9)
  • Rauch (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия Денга 1758 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Россия Денга 1758 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1758 на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Денга 1758 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1758 на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1758 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1758 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Денга 1758 на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1758 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность F
Цена
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Россия Денга 1758 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Денга 1758 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Денга 1758 на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия Денга 1758 на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Денга 1758 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Денга 1758 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Денга 1758 на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1758 на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1758 на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1758 на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1758 на аукционе AURORA - September 19, 2017
Продавец AURORA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1758 на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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