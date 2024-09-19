Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1758 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 571,207
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1758 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе H.D. Rauch за 90 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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