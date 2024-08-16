Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1757 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург, Сестрорецк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1757 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском, Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1321 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 650 USD. Торги состоялись 8 января 2019.
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Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 2 февраля 2022
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Дата 26 января 2022
Сохранность XF
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Дата 15 декабря 2021
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Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность MS60 BN
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Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
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