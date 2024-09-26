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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1796 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Деньга 1796 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Деньга
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе SINCONA AG за 62000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Spink (1)
  • Stack's (3)
  • Александр (5)
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62
Цена
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64
Цена
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе RedSquare - July 7, 2019
Продавец RedSquare
Дата 7 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS64
Цена
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Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность MS64
Цена
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63
Цена
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Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Россия Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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