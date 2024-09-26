Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Деньга
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе SINCONA AG за 62000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 7 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63
Цена
******
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Где продать?
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