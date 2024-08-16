Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 4 копейки
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1063 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 200 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • La Galerie Numismatique (1)
  • New York Sale (1)
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе La Galerie Numismatique - June 5, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 июня 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 копейки 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1796 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 4 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск