Россия Период: 1699-1991 1699-1991
4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт надпись (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 4 копейки
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 4 копейки 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1063 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 200 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.
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