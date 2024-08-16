Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "Большая голова" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 2 копейки
- Год 1740
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1740 года "Большая голова" со знаком СПБ. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Империя за 6500000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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