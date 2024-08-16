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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "Большая голова" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "Большая голова" - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "Большая голова" - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1740
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1740 года "Большая голова" со знаком СПБ. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Империя за 6500000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1740 СПБ "Большая голова" (Пробные) на аукционе Heritage - August 15, 2019
Россия 2 копейки 1740 СПБ "Большая голова" (Пробные) на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
45600 $
Цена в валюте аукциона 45600 USD
Россия 2 копейки 1740 СПБ "Большая голова" (Пробные) на аукционе Империя - March 27, 2009
Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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