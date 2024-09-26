Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1740 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полушка
- Год 1740
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1740 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе SINCONA AG за 140 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (6)
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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