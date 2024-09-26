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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1740 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полушка 1740 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полушка 1740 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полушка
  • Год 1740
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1740 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе SINCONA AG за 140 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • CNG (1)
  • Katz (3)
  • Rare Coins (5)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
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  • Александр (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (6)
Россия Полушка 1740 на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия Полушка 1740 на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1740 на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1740 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1740 на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1740 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Полушка 1740 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1740 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1740 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1740 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия Полушка 1740 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка 1740 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1740 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1740 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1740 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Полушка 1740 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1740 на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1740 на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1740 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Полушка 1740 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1740 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка 1740 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1740 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1740 на аукционе CNG - February 19, 2019
Продавец CNG
Дата 19 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1740 на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1740 на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Россия Полушка 1740 на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1740 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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