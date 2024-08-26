Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1737 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полушка
- Год 1737
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1737 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Редкие Монеты за 44000 RUB. Торги состоялись 2 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Baldwin's (1)
- CNG (1)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (3)
- Numisbalt (5)
- Rare Coins (26)
- RedSquare (3)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- Александр (5)
- Денга1700 (1)
- Имперская монета (9)
- Монеты и Медали (3)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Полушка 1737 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск