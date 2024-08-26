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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - Полтина 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - Полтина 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал Полтина
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Александр за 7700000 RUB. Торги состоялись 23 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия Полтина 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
126927 $
Цена в валюте аукциона 7700000 RUB
Россия Полтина 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Полтина 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU50
Цена
7662 $
Цена в валюте аукциона 574328 RUB
Россия Полтина 1881 СПБ НФ на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1881 СПБ НФ на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полтина 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1881 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полтина 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия Полтина 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - February 8, 2016
Продавец AURORA
Дата 8 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1881 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1881 СПБ НФ на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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