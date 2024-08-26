Полтина 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Александр за 7700000 RUB. Торги состоялись 23 ноября 2022.

Сохранность PROOF (2) AU (5) XF (2) VF (1) Сохранность (слабы) AU50 (3) DETAILS (1) Сервис RNGA (1)