Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал Полтина
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Александр за 7700000 RUB. Торги состоялись 23 ноября 2022.
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
126927 $
Цена в валюте аукциона 7700000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU50
Цена
7662 $
Цена в валюте аукциона 574328 RUB
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец AURORA
Дата 8 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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