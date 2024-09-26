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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU55
Цена
2668 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Heritage - August 7, 2020
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61
Цена
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - December 20, 2016
Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS60
Цена
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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