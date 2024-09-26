Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU55
Цена
2668 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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