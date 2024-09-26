25 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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