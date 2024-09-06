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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 рубля 1881 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 рубля 1881 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 48,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1881 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32479 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (16)
  • UBS (1)
  • Александр (2)
Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
4914 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
8402 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS63
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS63
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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