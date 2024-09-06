Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 48,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 рубля
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1881 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32479 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?
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