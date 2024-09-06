3 рубля 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1881 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32479 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность PROOF (1) UNC (21) AU (3) XF (3) VF (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (2) MS63 (4) MS62 (9) MS61 (2) AU58 (1) Сервис NGC (8) PCGS (7)

Продавец Все фирмы

BAC (1)

Heritage (1)

Katz (1)

Künker (6)

MDC Monaco (2)

New York Sale (1)

Rare Coins (16)

UBS (1)

Александр (2)