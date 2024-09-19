Полтина 1861 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1861 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2115 проданному на аукционе The New York Sale за 12000 USD. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность PROOF (3) UNC (20) AU (12) XF (12) VF (7) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (3) MS61 (8) MS60 (1) AU55 (6) PF61 (3) PL (2) Сервис NGC (15) ННР (1)

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