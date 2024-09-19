Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1861 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 64,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1861 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2115 проданному на аукционе The New York Sale за 12000 USD. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
1637 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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