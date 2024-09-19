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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1861 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1861 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1861 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 64,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1861 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2115 проданному на аукционе The New York Sale за 12000 USD. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Империя (4)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
1637 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность PF61 NGC
Цена
Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Где купить?
Россия Полтина 1861 СПБ ФБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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