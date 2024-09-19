3 рубля 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1881 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Империя за 440000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность PROOF (1) UNC (9) AU (2) XF (9) VF (3) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS62 (5) MS61 (1) XF45 (1) PF63 (1) Сервис ННР (3) RNGA (1) PCGS (3) NGC (3)

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