Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 48,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 рубля
- Год 1881
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1881 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Империя за 440000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
6520 $
Цена в валюте аукциона 455585 RUB
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 25 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 21 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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