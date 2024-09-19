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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 рубля 1881 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 рубля 1881 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 48,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1881
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1881 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Империя за 440000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
2009 $
Цена в валюте аукциона 1810 EUR
Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
6520 $
Цена в валюте аукциона 455585 RUB
Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - February 25, 2019
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Stack's - January 13, 2019
Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 10, 2018
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 16, 2018
Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Dorotheum - May 25, 2018
Продавец Dorotheum
Дата 25 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - October 18, 2017
Продавец AURORA
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Империя - April 16, 2016
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Империя - June 13, 2014
Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Dorotheum - November 21, 2013
Продавец Dorotheum
Дата 21 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Империя - May 15, 2009
Продавец Империя
Дата 15 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1881 СПБ НФ на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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