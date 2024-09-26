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Денежка 1861 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1861 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1861 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,276,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1861 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 2000 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2190 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - October 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
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Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия Денежка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Денежка 1861 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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