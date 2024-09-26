Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1861 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,0 - 18,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,276,800
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1861 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 2000 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2190 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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