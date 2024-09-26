Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1861 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36,5 - 36,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,021,760
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1861 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29454 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
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Дата 26 апреля 2024
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Дата 10 марта 2024
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Дата 10 декабря 2023
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Дата 7 июля 2023
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