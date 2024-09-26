5 копеек 1861 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1861 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29454 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

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