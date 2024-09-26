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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1861 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1861 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1861 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36,5 - 36,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,021,760

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1861 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29454 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность F
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1861 ЕМ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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