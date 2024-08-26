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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,0 - 23,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,800,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1861 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 860 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1450 RUB
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1861 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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