Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,0 - 23,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,800,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1861 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 860 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.
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