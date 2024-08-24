1 рубль 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

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