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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
5116 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
614 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
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Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Leu - February 24, 2019
Продавец Leu
Дата 24 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - October 14, 2017
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 14 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Emporium Hamburg - July 1, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1825 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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