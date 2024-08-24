Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
5116 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
614 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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