1 рубль 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность UNC (8) AU (54) XF (54) VF (73) F (4) Нет оценки (32) Сохранность (слабы) MS63 (4) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (8) AU53 (5) AU50 (7) XF45 (5) XF40 (8) VF35 (7) VF30 (7) VF25 (4) VF20 (2) DETAILS (4) Сервис NGC (10) RNGA (2) ННР (6) PCGS (6) GCN (1)

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