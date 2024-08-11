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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1818 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1819 (Россия, Александр I)

Разновидность: Орел 1819

Аверс монеты - 1 рубль 1818 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" Орел 1819 - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1818 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" Орел 1819 - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ СП. Орел 1819. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1657 $
Цена в валюте аукциона 162000 RUB
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F12
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - October 26, 2018
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - October 26, 2018
Продавец Знак
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1818 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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