Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1818 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1819 (Россия, Александр I)
Разновидность: Орел 1819
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ СП. Орел 1819. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1657 $
Цена в валюте аукциона 162000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F12
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1818 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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