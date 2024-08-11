1 рубль 1818 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1819 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ СП. Орел 1819. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность UNC (2) AU (2) XF (7) VF (13) F (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (1) VF30 (2) VF20 (1) F12 (1) Сервис RNGA (3) NGC (2)

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