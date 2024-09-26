1 рубль 1818 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ СП. Орел 1814. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7061 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

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