Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1818 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814 (Россия, Александр I)
Разновидность: Орел 1814
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ СП. Орел 1814. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7061 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность VF20 NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Где продать?
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