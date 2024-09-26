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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1818 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814 (Россия, Александр I)

Разновидность: Орел 1814

Аверс монеты - 1 рубль 1818 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" Орел 1814 - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1818 года СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" Орел 1814 - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ СП. Орел 1814. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7061 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numismatica Ranieri - April 9, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность VF20 NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ СП "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1818 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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