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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1818 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Без обозначения минцмейстера (Россия, Александр I)

Разновидность: Без обозначения минцмейстера

Аверс монеты - 1 рубль 1818 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями" Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1818 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями" Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,275,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
844 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VG8 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - January 16, 2019
Продавец MS67
Дата 16 января 2019
Сохранность VG8 NGC
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Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 24 июля 2018
Сохранность VG8 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 26, 2017
Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - March 29, 2017
Продавец AURORA
Дата 29 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе CNG - November 4, 2008
Продавец CNG
Дата 4 ноября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1818 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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