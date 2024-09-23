Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1818 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Без обозначения минцмейстера (Россия, Александр I)
Разновидность: Без обозначения минцмейстера
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,275,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
844 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VG8 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 16 января 2019
Сохранность VG8 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1818 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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