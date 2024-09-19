Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1819 (Россия, Александр I)
Разновидность: Орел 1819
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,775,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1819. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Antykwariat u Nilsa (2)
- AURORA (5)
- Bruun Rasmussen (1)
- Cieszyńskie CN (1)
- CNG (1)
- Coins.ee (1)
- Felzmann (2)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- Macho & Chlapovič (2)
- Naumann (2)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (16)
- Roma Numismatics (2)
- Rzeszowski DA (10)
- SINCONA (2)
- UBS (2)
- Via (1)
- WCN (1)
- Александр (15)
- Империя (3)
- Имперская монета (12)
- Монеты и Медали (2)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (4)
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PF61
Цена
21924 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1817 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск