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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1819 (Россия, Александр I)

Разновидность: Орел 1819

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Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,775,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1819. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PF61
Цена
21924 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Via - September 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Bruun Rasmussen - April 15, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Россия 1 рубль 1817 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1817 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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