1 рубль 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1819 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1817 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1819. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2023.

Сохранность PROOF (1) UNC (16) AU (15) XF (22) VF (34) F (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS63 (10) MS62 (3) MS61 (2) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (4) AU50 (3) XF45 (2) VF35 (4) VF25 (2) F15 (2) PF61 (1) DETAILS (1) Сервис RNGA (4) NGC (7) ННР (3)

Продавец Все фирмы

Antykwariat u Nilsa (2)

AURORA (5)

Bruun Rasmussen (1)

Cieszyńskie CN (1)

CNG (1)

Coins.ee (1)

Felzmann (2)

Grün (1)

Heritage (1)

Katz (1)

Künker (1)

Macho & Chlapovič (2)

Naumann (2)

Numisbalt (2)

Rare Coins (16)

Roma Numismatics (2)

Rzeszowski DA (10)

SINCONA (2)

UBS (2)

Via (1)

WCN (1)

Александр (15)

Империя (3)

Имперская монета (12)

Монеты и Медали (2)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (4)