1 рубль 1803 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1803 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Numisbalt за 11500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность UNC (6) AU (18) XF (28) VF (17) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (6) AU53 (3) AU50 (2) XF40 (1) VF30 (1) VF20 (5) DETAILS (1) Сервис NGC (8) RNGA (1)

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