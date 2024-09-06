Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1803 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1803 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Numisbalt за 11500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
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Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 12 октября 2023
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Сохранность XF
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Сохранность MS61 NGC
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Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62
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Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
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Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
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Сохранность XF
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Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
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