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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1803 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1803 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1803 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1803 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Numisbalt за 11500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
905 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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