Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1803 года СПБ АИ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1803 года СПБ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1803 года СПБ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,429,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (217) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1803 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 432 проданному на аукционе SINCONA AG за 35000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (14)
  • Baldwin's (3)
  • Busso Peus (2)
  • Coins.ee (2)
  • Gorny & Mosch (8)
  • Grün (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (5)
  • Hess Divo (1)
  • Janas (1)
  • Katz (21)
  • Künker (17)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (2)
  • New York Sale (5)
  • Niemczyk (4)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (8)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Rare Coins (14)
  • Rauch (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • SINCONA (7)
  • Spink (1)
  • WAG (2)
  • WCN (4)
  • Александр (18)
  • Империя (7)
  • Имперская монета (25)
  • Монеты и Медали (4)
  • НИКО (4)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (9)
  • Русское Наследие (14)
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU55 CPRC
Цена
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
8429 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1803 СПБ АИ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1803 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск