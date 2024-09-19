1 рубль 1803 года СПБ АИ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1803 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 432 проданному на аукционе SINCONA AG за 35000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

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