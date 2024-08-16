Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1817 года СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14,29 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 рублей
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1817 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Редкие Монеты за 24000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- Rare Coins (2)
- Solidus Numismatik (1)
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
1751 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
24000 $
Цена в валюте аукциона 24000 USD
Где продать?
Для продажи 5 рублей 1817 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск