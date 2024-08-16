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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1817 года СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 рублей 1817 года СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 рублей 1817 года СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 14,29 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1817 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Редкие Монеты за 24000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (2)
  • Solidus Numismatik (1)
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Solidus Numismatik - November 21, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
1751 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
24000 $
Цена в валюте аукциона 24000 USD
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1817 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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