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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1825 года СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 рублей 1825 года СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 рублей 1825 года СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 101,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1825 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПС. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
165000 $
Цена в валюте аукциона 165000 USD
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность PROOF
Цена
182790 $
Цена в валюте аукциона 130000 EUR
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1825 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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