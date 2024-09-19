5 рублей 1825 года СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1825 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПС. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

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