Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1825 года СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 101,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 рублей
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1825 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПС. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
165000 $
Цена в валюте аукциона 165000 USD
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность PROOF
Цена
182790 $
Цена в валюте аукциона 130000 EUR
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность PROOF
Цена
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