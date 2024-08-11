5 рублей 1819 года СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1819 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ МФ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3342 проданному на аукционе Stack's Bowers за 20000 USD. Торги состоялись 14 января 2017.

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