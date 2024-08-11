Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1819 года СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 963,145
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 рублей
- Год 1819
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1819 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ МФ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3342 проданному на аукционе Stack's Bowers за 20000 USD. Торги состоялись 14 января 2017.
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS63 NGS
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS61
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF DETAILS ННР
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF35
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Raritan Stamps
Дата 12 июня 2020
Сохранность XF40 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
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