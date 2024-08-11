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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1819 года СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 рублей 1819 года СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 рублей 1819 года СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 963,145

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1819
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1819 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ МФ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3342 проданному на аукционе Stack's Bowers за 20000 USD. Торги состоялись 14 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2480 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
2384 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS63 NGS
Цена
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Raritan Stamps - June 12, 2020
Продавец Raritan Stamps
Дата 12 июня 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - February 14, 2020
Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - February 14, 2020
Продавец Знак
Дата 14 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 5 рублей 1819 СПБ МФ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1819 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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