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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1817 года СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 рублей 1817 года СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 рублей 1817 года СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 710,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1817 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52650 проданному на аукционе Heritage Auctions за 46000 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
4945 $
Цена в валюте аукциона 440000 RUB
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
21574 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1817 СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1817 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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