Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1817 года СПБ ФГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 710,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 рублей
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1817 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52650 проданному на аукционе Heritage Auctions за 46000 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
4945 $
Цена в валюте аукциона 440000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
21574 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Где продать?
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